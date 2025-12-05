Napoli Lukaku out anche contro la Juventus | cerchiata in rosso la data del rientro definitivo
Il Napoli vede avvicinarsi il ritorno di Romelu Lukaku, fermato da un infortunio estivo nella gara con l’Olympiacos. Il belga non sarà nei convocati contro la Juventus, ma il recupero procede e la società punta a riaverlo entro la partenza per l’Arabia. La Supercoppa, con la semifinale contro il Milan, è il primo vero obiettivo fissato da Conte. Lukaku, recupero in corso e obiettivo Supercopppa. Lukaku è vicino al rientro. La Gazzetta dello Sport ha spiegato che l’attaccante resterà ancora fuori, ma che il recupero procede nella direzione sperata. “Per Lukaku è soltanto questione di pochi giorni, al massimo un paio di settimane” Il belga si era infortunato in estate nell’amichevole con l’Olympiacos, rallentando l’ingresso nel progetto tecnico di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
