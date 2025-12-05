Il Napoli vede avvicinarsi il ritorno di Romelu Lukaku, fermato da un infortunio estivo nella gara con l’Olympiacos. Il belga non sarà nei convocati contro la Juventus, ma il recupero procede e la società punta a riaverlo entro la partenza per l’Arabia. La Supercoppa, con la semifinale contro il Milan, è il primo vero obiettivo fissato da Conte. Lukaku, recupero in corso e obiettivo Supercopppa. Lukaku è vicino al rientro. La Gazzetta dello Sport ha spiegato che l’attaccante resterà ancora fuori, ma che il recupero procede nella direzione sperata. “Per Lukaku è soltanto questione di pochi giorni, al massimo un paio di settimane” Il belga si era infortunato in estate nell’amichevole con l’Olympiacos, rallentando l’ingresso nel progetto tecnico di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Lukaku out anche contro la Juventus: cerchiata in rosso la data del rientro definitivo