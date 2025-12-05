Napoli l’obiettivo di mercato esce allo scoperto | l’ha detto sul possibile trasferimento

Dopo un mercato estivo da assoluta protagonista, ora ci si chiede se il Napoli si prenderà la scena anche a gennaio. I tanti infortuni hanno messo in ginocchio i campioni d’Italia, con Antonio Conte che ha bisogno di qualche rinforzo per poter allungare una coperta al momento cortissima. Sono tanti i nomi accostati ai partenopei e in questa lunga lista c’è anche Mattia Zanotti, terzino destro ex Inter attualmente in Svizzera al Lugano. Il diretto interessato ha parlato del possibile trasferimento. Napoli su Zanotti, il terzino resta vago: “Non parlo di mercato”. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse del Napoli per Zanotti, considerato come uno dei papali eredi di Giovanni Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, l’obiettivo di mercato esce allo scoperto: l’ha detto sul possibile trasferimento

News recenti che potrebbero piacerti

Tumori rari e farmaci intelligenti, meeting di esperti a Napoli. Obiettivo nuove cure e preservare qualità della vita a pazienti #ANSA Vai su X

Calciomercato Inter Frattesi primo obiettivo del Napoli 1 - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, De Bruyne segna il rigore dell'1-0 contro l'Inter e si fa male: esce con molta fatica nel camminare, le condizioni - Kevin De Bruyne, autore del goal che ha portato in vantaggio il Napoli sull'Inter nel big match del Maradona nell'ottava giornata di campionato, si è infortunato al momento della battuta, costringendo ... Segnala calciomercato.com

Napoli, è la notte della verità sul mercato: fuori o dentro, 8 nodi da sciogliere - Non parla De Laurentiis, sulla squadra preferisce osservare dopo aver speso circa 300 milioni in due anni. Si legge su napoli.repubblica.it

Napoli, Politano da leader vero: sale in cattedra poi esce sfinito - Doveva essere la serata di Kevin De Bruyne e del suo gran ritorno a Manchester, ma è stata - corrieredellosport.it scrive

Conte l’insoddisfatto, attacca il mercato del Napoli (e fa un torto a De Laurentiis) - Lo sfogo di Conte su mercato e potenzialità del Napoli è una scena già vista nella carriera di un tecnico bravissimo, ma anche sempre insoddisfatto. Riporta panorama.it