Napoli-Juventus un' uscita della Tangenziale resterà chiusa su richiesta della Prefettura

Napolitoday.it | 5 dic 2025

Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli resterà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore 21:45 di domenica 7 dicembre 2025 e fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada si consiglia l’uscita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

