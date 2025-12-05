Napoli-Juventus un' uscita della Tangenziale resterà chiusa su richiesta della Prefettura
Su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli resterà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore 21:45 di domenica 7 dicembre 2025 e fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada si consiglia l’uscita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
