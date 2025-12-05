Napoli – Juventus altra notizia splendida per i tifosi | tributo speciale in occasione della partita

L'attesa per Napoli-Juventus non riguarda solo la partita. Il Maradona ospiterà il debutto di "Napoli millenaria", nuova versione di Napul'è creata dalla Fondazione Pino Daniele per celebrare i 2500 anni della città. L'omaggio rinnova il legame tra il cantautore e la SSC Napoli, già protagonista nel 2024 con la diffusione dell'inedito "Again". Il debutto di "Napoli millenaria" al Maradona. "Mancano poche ore al fischio d'inizio di Napoli-Juventus. Prima della partita ci sarà il debutto assoluto di Napoli millenaria" La società ha scelto di dedicare il prepartita a Pino Daniele con un tributo che unisce musica e identità cittadina.

