Napoli Juve | Spalletti pronto a rilanciarlo titolare! Ha riposato in Coppa Italia per essere al top al Maradona

Napoli Juve: Spalletti pronto a rilanciarlo titolare! Ha riposato in Coppa Italia per essere al top della forma al Maradona. Khephren Thuram non sta attraversando il suo miglior periodo di forma, un dato che si è palesato nelle sue ultime prestazioni con la maglia della Juventus. È probabile che il centrocampista francese stia accusando la stanchezza, conseguenza inevitabile di un ciclo di partite intenso affrontato in questo scorcio di stagione. La gestione Spalletti: riposo simile a Bodø. L’allenatore Luciano Spalletti ha preso atto della situazione e, per non rischiare di sovraccaricare ulteriormente il giocatore, ha deciso di concedergli un turno di riposo mirato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve: Spalletti pronto a rilanciarlo titolare! Ha riposato in Coppa Italia per essere al top al Maradona

