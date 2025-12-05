Napoli-Juve sarà La Penna l’arbitro del big match al Maradona
Per il big match di domenica sera tra Napoli e Juventus è già stato designato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Altafini: "Napoli-Juve sarà una sfida per uomini forti. Occhio a Hojlund e ai guizzi di Conceição" Vai su X
Il Napoli perde anche Lobotka, contro la Juve in emergenza. A centrocampo Conte resta con il solo McTominay, ipotesi Elmas. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Arbitri, a Guida il big match Juve-Milan. La Penna per Napoli-Genoa - L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la sesta giornata di campionato, che scatterà venerdì sera con Verona- Riporta gazzetta.it
Il Napoli risponde alla Juve e cala il tris alla Fiorentina. Azzurri in testa a punteggio pieno - C'era da rispondere alla Juventus, dopo la vittoria nel Derby d'Italia contro l'Inter, e la squadra di Antonio Conte ci mette solo un ... Secondo ilgiornale.it
L’arbitro di Napoli-Genoa: ufficiale la designazione di La Penna - Una gara fondamentale per mantenere la testa della classifica quella in programma al Maradona che sarà arbitrata, come annunciato sall’AIA sul proprio sito ufficiale, dal signor Federico La Penna ... Da ilmattino.it