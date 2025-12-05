Napoli Juve media gol altissima nelle ultime 20 sfide | i numeri promettono spettacolo al Maradona Il dato

Napoli Juve, le ultime 20 sfide sono ricche di gol. 62 reti totali, 3.1 di media a match: i numeri promettono una gara offensiva al Maradona. La sfida di campionato tra Napoli e Juventus in programma domenica al Maradona si preannuncia ricca di gol e spettacolo. Le statistiche delle ultime 20 partite giocate in casa dei partenopei sono chiare: l’incontro è storicamente prolifico. Nelle ultime 20 gare sono stati realizzati ben 62 gol, con una media altissima di 3.1 reti a match. Il dato sulla supremazia realizzativa è in favore dei padroni di casa. Il Napoli ha segnato 38 reti in questo periodo, mentre la Juventus si è fermata a 24. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, media gol altissima nelle ultime 20 sfide: i numeri promettono spettacolo al Maradona. Il dato

