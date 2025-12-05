Napoli Juve i bianconeri vogliono sfatare un tabù contro i partenopei al Maradona | ecco da quando tempo manca la vittoria in trasferta

Napoli Juve, il tabù Maradona resiste: l’ultima vittoria è del 2019. Pjanic e Can decisivi in una gara folle con espulsioni e un rigore sbagliato. La Juventus affronterà il Napoli al Maradona con l’obiettivo di interrompere una lunga striscia negativa. L’ultima vittoria in trasferta in campionato risale al 3 marzo 2019. Quella gara, terminata 1-2 per i bianconeri, fu un crocevia per lo Scudetto. Il match del 2019, giocato con Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti in panchina, fu subito caotico. La svolta arrivò al 25? minuto, quando il portiere del Napoli, Alex Meret, fu espulso per fallo fuori area. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, i bianconeri vogliono sfatare un tabù contro i partenopei al Maradona: ecco da quando tempo manca la vittoria in trasferta

