Napoli Juve Gigi D’Alessio scalda l’ambiente | Per noi napoletani è la finale dei mondiali Spalletti? Domenica deve essere accolto così

Napoli Juve, il cantante chiede applausi per Spalletti: la partita vale come un Mondiale, poi svela il retroscena sulla cena a casa di Maradona. L’attesa per il big match di domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona sta raggiungendo livelli febbrili. Napoli-Juventus non è mai una semplice partita di calcio, ma un evento che trascende lo sport per diventare una questione di identità e orgoglio cittadino. A spiegare meglio di chiunque altro cosa significhi questa sfida per il popolo partenopeo è intervenuto Gigi D’Alessio. Il celebre cantautore, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, ha usato una metafora potentissima per definire il peso specifico dell’incontro, caricando l’ambiente in vista del fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, Gigi D’Alessio scalda l’ambiente: «Per noi napoletani è la finale dei mondiali. Spalletti? Domenica deve essere accolto così»

Argomenti simili trattati di recente

Continassa Juve: quando la conferenza stampa di Spalletti. Novità su Perin in vista del match contro il Napoli, Gatti rassicura tutti sui social - facebook.com Vai su Facebook

#5dicembre #napolijuve #Juve #Conte #Spalletti @juventusfc @sscnapoli @gVitale_AN Vai su X

Arriva la Juve, Gigi D'Alessio: "Per noi napoletani una finale Mondiale. Spalletti? Va applaudito" - 45 il big match per testare le reali intenzioni delle due squadre, con gli azzurri che devono confermarsi per. Da tuttomercatoweb.com

Da “core ‘ngrato” Altafini al tradimento di Higuain: la rivalità infinita tra Napoli e Juventus - Tra bianconeri e partenopei non scorre buon sangue, e nel corso degli anni la rivalità è andata ... Scrive internapoli.it

IL CANTANTE - Gigi D'Alessio: "Napoli-Juventus la finale dei Mondiali per noi napoletani, Spalletti? Deve essere accolto con un applauso" - Gigi D’Alessio, cantante, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: "Napoli- Scrive napolimagazine.com

Napoli-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla. Conte e Spalletti contro il proprio passato - Il match più atteso della 14esima giornata di campionato è sicuramente quello tra Napoli e Juventus, in programma domenica al Maradona. msn.com scrive

Bye Juve Juve, va al Napoli per 15 milioni: Spalletti furioso - Il Napoli ha messo nel mirino un forte esterno destro già seguito dalla Juventus nel corso delle ultime settimane. Come scrive diregiovani.it

Giletti spiega: «La situazione di Spalletti è diversa da Higuain, vi spiego perchè. Se conosco i tifosi del Napoli verrà accolto così domenica» - Giletti, giornalista e tifoso bianconero, a Kiss Kiss Napoli: il tecnico merita applausi, Higuain tradì ma Spalletti no. Da juventusnews24.com