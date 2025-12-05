Napoli-Juve è per uomini forti — Altafini racconta la sua sfida eterna

"> La voce è quella allegra e brillante di sempre: José Altafini, 87 anni, risponde al telefono con l’entusiasmo di un ragazzo. Il grande ex, simbolo indelebile della sfida tra Napoli e Juventus, vive ogni vigilia come fosse ancora in campo. «Sono qua, Napoli-Juventus è per me» dice alla «Gazzetta dello Sport», testata che firma l’intervista. Un match che per Altafini non è mai stato una partita qualsiasi: un pezzo di storia, un’emozione che ritorna puntuale, un ricordo che non sbiadisce. «Se vuole, guardi, possiamo ancora parlare di quella definizione, core ’ngrato, che mi accompagna da una vita» racconta, tornando al 6 aprile 1975, alla rete segnata contro il suo ex Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - «Napoli-Juve è per uomini forti» — Altafini racconta la sua sfida eterna

Scopri altri approfondimenti

Altafini: "Napoli-Juve sarà una sfida per uomini forti. Occhio a Hojlund e ai guizzi di Conceição" Vai su X

Il Napoli perde anche Lobotka, contro la Juve in emergenza. A centrocampo Conte resta con il solo McTominay, ipotesi Elmas. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Juventus, Altafini: “Le tante assenze peseranno. Chi vince prende autostima” - Chi vince prende autostima” José Altafini parla a Gazzetta. Riporta tuttojuve.com

Napoli-Juventus: una sfida che non smette mai di sorprendere, Conte e Spalletti alla prima - Juventus: una sfida che non smette mai di sorprendere Ogni volta che Napoli e Juventus si affrontano, la sensazione è sempre la stessa: questa partita è nata ... tuttojuve.com scrive

Napoli-Juve, la gara degli infortuni: Lobotka ko, chi sta peggio tra Conte e Spalletti, formazioni da inventare - Il big match tra Napoli e Juventus condizionato dagli infortuni. Segnala sport.virgilio.it

Spalletti alla Juventus, striscione dei tifosi del Napoli: "Uomini infami, destini infami" - Il passaggio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus al posto dell'esonerato Igor Tudor fa storcere il naso ad alcuni tifosi del Napoli, che lo vedono come un tradimento dopo aver vinto il ... Scrive calciomercato.com

Napoli-Juve, presente e passato di Conte in testa alla classifica - Il Napoli di Antonio Conte e la Juventus di Igor Tudor hanno cominciato il lungo weekend di Serie A al comando della classifica con 9 punti dopo le prime tre giornate e oggi, dopo le ultime partite in ... Come scrive corrieredellosport.it

Spalletti alla Juventus, a Napoli striscioni contro l’allenatore: «Uomini infami» - E non si è fatta attendere la risposta dei tifosi del Napoli alla scelta dell’ex allenatore azzurro, che aveva vinto solo ... Lo riporta ilmattino.it