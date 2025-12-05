Napoli Juve Conte prepara la gabbia per Yildiz | ma Spalletti ha già in mente la contromossa per liberare Kenan

Juventusnews24.com | 5 dic 2025

nel big match del Maradona. L’ elettricità offensiva  della  Juventus  sarà gestita principalmente da  Kenan Yildiz. In vista della  difficile sfida  contro il  Napoli, il piano di  Luciano Spalletti  prevede di  massimizzare  la creatività del giovane talento, indipendentemente dalla sua posizione iniziale. Yildiz: libertà tattica e caccia al gol. A Spalletti piace il modo in cui  Yildiz  è libero di  ondivagare  per tutto il fronte offensivo. L’idea è che il  rigore tattico possa talvolta farsi da parte per permettere al turco di  sprigionare tutta la sua creatività. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Juve, Conte prepara la gabbia per Yildiz: ma Spalletti ha già in mente la contromossa per liberare Kenan

