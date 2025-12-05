Napoli Juve Conte prepara la gabbia per Yildiz | ma Spalletti ha già in mente la contromossa per liberare Kenan

nel big match del Maradona. L’ elettricità offensiva della Juventus sarà gestita principalmente da Kenan Yildiz. In vista della difficile sfida contro il Napoli, il piano di Luciano Spalletti prevede di massimizzare la creatività del giovane talento, indipendentemente dalla sua posizione iniziale. Yildiz: libertà tattica e caccia al gol. A Spalletti piace il modo in cui Yildiz è libero di ondivagare per tutto il fronte offensivo. L’idea è che il rigore tattico possa talvolta farsi da parte per permettere al turco di sprigionare tutta la sua creatività. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve, Conte prepara la gabbia per Yildiz: ma Spalletti ha già in mente la contromossa per liberare Kenan

