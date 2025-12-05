Napoli Juve chi giocherà in attacco | David o Openda? Ecco la scelta di Spalletti! Sarà lui il titolare per il match del Maradona

Napoli Juve, chi sarà il titolare in attacco? David o Openda? Spalletti ha deciso: ci sarà lui in avanti per la sfida del Maradona La sfida contro il Napoli segnerà la prima volta in campionato in cui la Juventus dovrà fare a meno di Dušan Vlahovi?. Il lungo stop del centravanti serbo costringe Luciano Spalletti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli Juve, chi giocherà in attacco: David o Openda? Ecco la scelta di Spalletti! Sarà lui il titolare per il match del Maradona

