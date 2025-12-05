Napoli già individuato il sostituto di Lucca in caso di partenza a gennaio
Per la sessione invernale di calciomercato, l’obiettivo principale del Napoli sarà quello di aggiungere un centrocampista per sopperire agli infortuni di Gilmour, Anguissa e De Bruyne (sperando che Lobotka rientri il prima possibile). Oltre a queste valutazioni, c’è anche da considerare la delicata situazione di Lorenzo Lucca, arrivato in estate con grandi aspettative ma ora . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Argomenti simili trattati di recente
Federico Gatti non ci sarà domenica a Napoli. Il calciatore è arrivato in stampelle al JMedical, Spalletti ha già individuato il sostituto. - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, già individuato il sostituto di Lucca in caso di partenza a gennaio - Per la sessione invernale di calciomercato, l'obiettivo principale del Napoli sarà quello di aggiungere un centrocampista per sopperire agli infortuni di ... dailynews24.it scrive
Chi è il sostituto ideale di Lukaku per il Napoli? Il parere degli opinionisti - Durante l’appuntamento odierno di Maracana sulle frequenze di TMW Radio si è parlato del tema Romelu Lukaku. Segnala tuttomercatoweb.com
Attaccante Napoli, le quote: Dovbyk sostituto di Lukaku? Ecco il parere dei bookie - Antonio Conte non aveva in agenda l'acquisto di un attaccante, che diventa ora prioritario dopo il grave infortunio occorso a Romelu Lukaku. Come scrive corrieredellosport.it