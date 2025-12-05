Napoli ennesimo caso di malsanità | CTU confermano le responsabilità della struttura sanitaria

Lo Studio Associati Maior: “Gravi omissioni durante il ricovero; depositato il ricorso di merito”. “ Lo Studio ha assistito i familiari di una paziente che, giunta al Pronto Soccorso in evidente stato confusionale, è caduta dalla barella dopo appena tre ore dal ricovero, fratturandosi il femore. Successivamente la degenza si è protratta per circa una settimana a causa della mancanza di posti letto in ortopedia e la paziente ha contratto un’infezione nosocomiale. L’intervento chirurgico è stato eseguito solo dopo sette giorni dal trauma, in costanza dell’infezione, e le complicanze sopraggiunte hanno purtroppo portato al decesso della paziente” – dichiarano gli avvocati Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo dello Studio Associati Maior. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli, ennesimo caso di malsanità: CTU confermano le responsabilità della struttura sanitaria

