Napoli | domenica la Juve al Maradona!

Parlami.eu | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si appresta a vivere un’altra giornata di quelle che potrebbero tranquillamente essere ricordate e passare alla storia. Ma come ci arriva il Napoli a questo big match? Il Napoli ci arriva con rinnovato entusiasmo, lo spirito giusto, l’equilibrio tanto agognato ma finalmente trovato, sia a livello tattico che a livello di spogliatoio. Resta però da affrontare l’unica bestia nera di quest’anno a cui il Napoli ancora non riesce a trovare una valida soluzione, cioè il problema infortuni. Nuovo infortunio di Lobotka preoccupa il Napoli. Al di là di quelli che saranno i tempi di recupero, ci sarà modo e tempo per accertarli, il Napoli di Conte dovrà fare a meno contro la Juve ancora una volta del suo centrocampista metodista migliore, l’ennesimo infortunio di una stagione certamente sfortunata ma che lascia molti punti interrogativi sulla gestione medica e di preparazione. 🔗 Leggi su Parlami.eu

