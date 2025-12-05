Napoli | domenica la Juve al Maradona!

Il Napoli si appresta a vivere un’altra giornata di quelle che potrebbero tranquillamente essere ricordate e passare alla storia. Ma come ci arriva il Napoli a questo big match? Il Napoli ci arriva con rinnovato entusiasmo, lo spirito giusto, l’equilibrio tanto agognato ma finalmente trovato, sia a livello tattico che a livello di spogliatoio. Resta però da affrontare l’unica bestia nera di quest’anno a cui il Napoli ancora non riesce a trovare una valida soluzione, cioè il problema infortuni. Nuovo infortunio di Lobotka preoccupa il Napoli. Al di là di quelli che saranno i tempi di recupero, ci sarà modo e tempo per accertarli, il Napoli di Conte dovrà fare a meno contro la Juve ancora una volta del suo centrocampista metodista migliore, l’ennesimo infortunio di una stagione certamente sfortunata ma che lascia molti punti interrogativi sulla gestione medica e di preparazione. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli: domenica la Juve al Maradona!

Scopri altri approfondimenti

In vista della partita Udinese-Napoli, in programma domenica 14 dicembre, la prefettura di Udine ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Campania. Potranno essere acquistati solamente dai tifosi della squadra partenopea reside - facebook.com Vai su Facebook

Tegola #Napoli: Stanislav #Lobotka ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Gli azzurri rischiano di sfidare domenica la Juve con fuori praticamente tutto il centrocampo tranne McTominay Vai su X

La sfida è in programma domenica al Maradona alle 20:45 - Un’occasione d'oro che il grande ex proverà a sfruttare nonostante le tante assenze, alle quali si sono aggiunte nelle ultime ore quelle di Gatti e Vlahovic. Scrive gazzetta.it

Juve, big match mordi e fuggi: niente notte a Napoli, partenza da Torino domenica mattina - La Juventus vivrà il big match, in programma domenica sera alle 20. Come scrive tuttomercatoweb.com

Al Maradona per Napoli-Juventus debutta il nuovo inno di Pino Daniele - Domenica sera al Maradona il Napoli di Antonio Conte affronta la Juventus di Spalletti, ma ... Lo riporta forzazzurri.net

Spalletti torna al Maradona: l’ovazione non è più scontata, il suo passaggio alla Juve ha creato dispiacere. Il dubbio sarà sciolto domenica - Spalletti torna al Maradona: l’ovazione non è più scontata, il suo passaggio alla Juve ha creato dispiacere. Scrive juventusnews24.com

Cagni su Napoli-Juve: "Una gara per capire il valore dei bianconeri" - Mister Gigi Cagni ha presentato il match tra Napoli e Juventus, in programma al Maradona domenica sera, parlando a Tmw Radio. Come scrive tuttojuve.com

«Napule è millenaria»: allo stadio Maradona contro la Juve il debutto dell'inno di Pino Daniele - Prossimamente on line, domenica il debutto ufficiale, sul maxischermo dello stadio Diego Armando Maradona, prima di una partita importante come Napoli- Si legge su ilmattino.it