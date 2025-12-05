Napoli celebra le Winx | da Amiro serata a tema con Giochi Uniti

Colori vivaci, cocktail, spensieratezza e un po’ di nostalgia per i più grandicelli hanno accompagnato la serata-festa che  Amiro, il ristorante e lounge bar di via Medina a Napoli, ha ospitato in onore delle  WinxGiochi Uniti, la casa editrice partenopea che ha realizzato il  board game  in occasione del ventennale dalla nascita delle amatissime fatine, ha infatti organizzato in sinergia con il locale gestito da Alessia Bisaccio una serata di giochi che è stata anche l’occasione per presentare il nuovo titolo. Winx vs Trix – Sfida per la Fiamma del Drago, è un party game da 2 a 6 giocatori, fatto di prove rapide di abilità e colpo d’occhio, in cui si raccolgono indizi, si risolvono tranelli visivi e si afferrano i token delle protagoniste per aiutare le Winx a recuperare la Fiamma del Drago rubata dalle Trix, con partite da quindici minuti pensate per famiglie, nostalgici e nuovi giocatori strizzando l’occhio ai moderni giochi da tavolo in termini di velocità, ritmo e dinamiche semplici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

