Nantes-Lens sabato 06 dicembre 2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici convocati

In una Ligue1 dove il PSG se la prende piuttosto comoda c’è una nuova capolista solitaria ed è il Lens, impegnato quest’oggi sul campo del Nantes di Castro. I canarini sono terzultimi, senza vittorie ormai da un mese e mezzo e con il secondo peggior attacco del torneo con appena 12 gol segnati. Il calendario non ha certamente aiutato, ma è la squadra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nantes-Lens (sabato 06 dicembre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici, convocati

