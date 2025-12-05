Musica nuovi pezzi inediti di Paolo Benvegnù | due carezze di Natale con il Piccolo Coro dell' Antoniano

A quasi un anno dalla sua scomparsa prematura, Paolo Benvegnù torna con le sue canzoni. Sono due brani inediti di Natale, realizzate insieme al Piccolo coro dell'Antoniano. Uscite oggi, le canzoni sono “Buon Natale anche per te”, nella quale Paolo si esibisce con i Benvegnù (la sua storica band). 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

