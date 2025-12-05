Musica in lutto addio a un vero mito gentile

Il silenzio arrivato oggi da Cogorno porta con sé una notizia che nessuno vorrebbe mai raccontare. Tra le mura della sua abitazione nel Levante genovese, si è spento l’amatissimo cantautore, a 75 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama della musica italiana. La sua voce continua a riecheggiare nella memoria collettiva, evocando emozioni e ricordi di un tempo che, grazie alle sue canzoni, sembra non passare mai del tutto. Amici, famiglia e fan lo ricordano come l’artista che era, capace di attraversare stagioni e generazioni con uno stile riconoscibile, intimo e popolare allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Musica in lutto, addio a un vero mito gentile

