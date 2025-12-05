Muscoline | mercatini di Natale

Muscoline accende il Natale in musica (tra mercatini, asinelli e autenticità) Domenica 7, a partire dalle ore 14.00, piazza Roma di Muscoline si trasformerà in un boulevard di prodotti tipici, curiosità, profumo di cannella e tanta musica. Una cinquantina gli stand che animeranno gli ampi spazi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondisci con queste news

Tutto pronto per i mercatini di Natale a Muscoline...o quasi! Per fortuna ci pensa Babbo Natale! Chissà se farà in tempo! • ……La storia continua... #mercatinidinatale #natale2025 @fanpiùattivi - facebook.com Vai su Facebook

Quali sono i mercatini di Natale 2025 più belli del Piemonte - Scopri i 10 migliori mercatini di Natale 2025 in Piemonte: eventi, date, atmosfere magiche e tradizioni locali da non perdere. Da quotidianopiemontese.it

Mercatini, musica, vin brulè e supereroi: festa di Natale al castello missionari - Si inizia a respirare aria di Natale a Venegono Superiore: domani, sabato, sarà festa al castello dei missionari comboniani. Lo riporta primasaronno.it

Mercatini di Natale più belli in Europa: dove trovarli e quando aprono per le festività - Dalle luci di Vienna alle atmosfere nordiche di Stoccolma, un viaggio tra i mercatini di Natale più affascinanti d’Europa. Come scrive fanpage.it

A Magliano de’ Marsi tornano i suggestivi mercatini di Natale: le informazioni - A Magliano de' Marsi tornano i suggestivi mercatini di Natale: tradizione, calore, luci e addobbi, e poi ... Come scrive marsicalive.it

Torna la magia dei Mercatini di Natale al Museo di Pietrarsa - Un evento da vedere, vivere e gustare dedicato a grandi e piccini, che coniuga cultura, tradizione e storia con la magia del Natale. napolitoday.it scrive