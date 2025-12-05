Murakami il suo mondo onirico tradotto in fumetti
Un bel giorno, nella vita di un uomo qualunque, irrompe un grande ranocchio rosso, determinato a coinvolgerlo in un’impresa eccezionale: salvare Tokyo dal cataclisma. E poi c’è una ragazza che esprime un desiderio, un uomo che sembra svanito nel nulla e un personaggio che torna sulla spiaggia della propria infanzia, per far finalmente pace con il proprio passato. È stata una lunga attesa ma dopo diversi rifiuti, lo scrittore Murakami Haruki ha accettato la corte di Jean-Christophe Deveney e Pmgl, permettendogli di adattare quattro celebri storie in Manga Stories (Einaudi, pp.152, euro 18 traduzione di Giorgio Amitrano). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
