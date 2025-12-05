Muoviamo l’inclusione | quando una piazza diventa comunità

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità l’associazione di volontariato Agiduemila presieduta da Sara Bottari, ha animato piazza Italia con un coinvolgente flash mob dal titolo “Muoviamo l’inclusione”. Un pomeriggio di emozioni, musica e partecipazione che ha voluto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it