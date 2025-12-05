Multiversity annunciati i nuovi vertici | Fabio Vaccarono sarà presidente esecutivo

Multiversity, gruppo controllato da Cvc Capital Partners e attivo in Italia e in Europa nel settore dell’education, ha annunciato una nuova struttura di leadership. Il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina di Fabio Vaccarono come Presidente Esecutivo, di Francesco Durante come nuovo Amministratore Delegato e di Luciano Violante come Presidente Onorario del Gruppo e Presidente della costituenda Fondazione Multiversity. Vaccarono sarà anche confermato Presidente dei tre Atenei del Gruppo, Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma. Le nuove cariche e la Fondazione saranno operative dai primi mesi del 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Multiversity, annunciati i nuovi vertici: Fabio Vaccarono sarà presidente esecutivo

