Multiversity annunciata la nuova struttura di leadership | Fabio Vaccarono presidente esecutivo

Multiversity, Gruppo leader in Italia e in Europa nel settore dell’Education, controllato da CVC Capital Partners, annuncia una nuova struttura di leadership. Il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina di Fabio Vaccarono come Presidente Esecutivo, di Francesco Durante come nuovo Amministratore Delegato e di Luciano Violante come Presidente Onorario del Gruppo e Presidente della costituenda Fondazione Multiversity. Vaccarono sarà anche confermato Presidente dei tre Atenei del Gruppo, Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma. Le nuove cariche e la Fondazione saranno operative dai primi mesi del 2026. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Multiversity, annunciata la nuova struttura di leadership: Fabio Vaccarono presidente esecutivo

