multiversity annuncia una nuova struttura di leadership

Multiversity, Gruppo leader in Italia e in Europa nel settore dell’Education, controllato da CVC Capital Partners, ha annunciato una nuova struttura di leadership. Il consiglio di amministrazione procederà alla nomina di Fabio Vaccarono come presidente esecutivo, di Francesco Durante come nuovo amministratore delegato e di Luciano Violante come presidente onorario del Gruppo. Vaccarono sarà anche confermato presidente dei tre Atenei del Gruppo – Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma. Le nuove cariche saranno operative dai primi mesi del 2026. Il Gruppo costituirà anche una fondazione con focus su innovazione e lotta alla povertà educativa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

