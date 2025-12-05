Multe in arrivo 2,8 milioni di euro Ma più di un quarto è a rischio

Imola, 5 dicembre 2025 – Ammonta a 2,8 milioni l’importo che il Circondario conta di incassare il prossimo anno dalle sanzioni per le violazioni delle norme del Codice della strada. Così è scritto nel bilancio di previsione 2026 dell’ente di via Boccaccio. Nel documento, da poco approvato dalla Giunta dei dieci Comuni e destinato a ottenere nei prossimi giorni il nulla osta anche dall’assemblea, si ricorda infatti che “ la convenzione per la gestione associata della polizia locale”, alla quale aderiscono tutti i Municipi del territorio tranne Castel San Pietro Terme, prevede che il Circondario «sia titolare di tutte le entrate relative alle funzioni conferite tramite la convenzione ed in particolare i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione delle norme del Codice della strada e relative sanzioni accessorie”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Multe, in arrivo 2,8 milioni di euro. Ma più di un quarto è a rischio

Altre letture consigliate

Decreto Salva Casa, in arrivo alcune novità, diventa più semplice sanare abusi: addio doppia conformità e multe ridotte Non solo semplificazioni procedurali nella prossima manovra finanziaria, ma anche un importante incentivo economico. Per le irregolarità - facebook.com Vai su Facebook

Il ’tesoretto’ delle multe. Effetto autovelox e nuova Ztl: nel 2026 incassi per 11 milioni: "Faremo anche più pattuglie" - Magrini: "Aumenteremo i controlli con l’etilometro e sulle strade più pericolose". Come scrive msn.com

In arrivo quasi 7 milioni dalle multe. Verranno impiegati per la sicurezza - È questa la cifra che il Comune prevede di incassare nel 2026 dai proventi delle sanzioni per violazioni del Codice della strada. Si legge su msn.com

Multe a Verona, un tesoretto da 27 milioni e 12 da spendere: ecco a cosa serviranno - Come saranno usati i soldi delle multe a Verona: la giunta approva l’utilizzo dei proventi dalle sanzioni del Codice della Strada. Si legge su veronaoggi.it

Roma autovelox e multe, aumentano gli incassi: oltre 2 milioni in più a bilancio - Passo passo, anno dopo anno, si registra una tendenza del Campidoglio a incassare di ... Riporta ilmessaggero.it

Codice Strada e autovelox non fermano multe, 1,2 miliardi - Le nuove regole introdotte dal Codice della strada e le novità in tema di autovelox non fermano le multe stradali, che nei primi 9 mesi del 2025 valgono agli enti locali incassi totali per 1,25 ... Riporta ansa.it

Multe stradali, la Lombardia batte tutti: incassi per 305 milioni nel 2025, Milano doppia Roma. La classifica di città e regioni - Tra le grandi città con più di 250mila abitanti Milano è in testa alla classifica delle entrate da multe con 123 milioni di euro di proventi, distaccando nettamente Roma, al secondo posto con 78,4 ... Riporta corriereadriatico.it