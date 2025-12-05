Mugnano furto in abitazione | due ladri incappucciati forzano il cancello e si introducono in casa

Due malviventi con il volto coperto sono riusciti a intrufolarsi in un’abitazione dopo aver scassinato il cancello d’ingresso. Il colpo è avvenuto nella serata di martedì 3 dicembre, intorno alle 21:15, in una zona residenziale di Mugnano di Napoli. L’intera scena è stata ripresa da un residente che ha inviato il video al deputato Francesco . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mugnano, furto in abitazione: due ladri incappucciati forzano il cancello e si introducono in casa

