Mugnano del Cardinale | arriva il Villaggio di Babbo Natale
Mugnano del Cardinale si prepara ad accogliere l'incantevole atmosfera del Natale con l'arrivo del Villaggio di Babbo Natale, un evento imperdibile per grandi e piccini che si terrà lunedì 8 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00, nella suggestiva Piazza Umberto I.Promosso dalla Pro Loco, il villaggio.
