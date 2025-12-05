Mugnano del Cardinale | arriva il Villaggio di Babbo Natale

Mugnano del Cardinale si prepara ad accogliere l'incantevole atmosfera del Natale con l'arrivo del Villaggio di Babbo Natale, un evento imperdibile per grandi e piccini che si terrà lunedì 8 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00, nella suggestiva Piazza Umberto I.Promosso dalla Pro Loco, il villaggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

