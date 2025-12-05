Mps Tria | Vincente scelta Mef di risanare e vendere su Mediobanca operazione virtuosa

Periodicodaily.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Ho visto un'operazione molto lineare, molto positiva. Un'operazione che ritengo virtuosa, Se poi ci sono stati passaggi non corretti che violano le regole non saprei. Di sicuro la strategia del Mef di risanare Mps prima e poi, quando la banca ha raggiunto un valore, venderla, è stata una scelta vincente". Lo dice, all'Adnkronos, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Mps Tria Vincente Scelta