Mps | Misiani ' governo venga in aula a chiarire depositate due interrogazioni'

Roma, 5 dic (Adnkronos) - "L'inchiesta della Procura di Milano sull'operazione MPS-Mediobanca evidenzia una situazione di una gravità senza precedenti. Vogliamo vederci chiaro e non molleremo la presa finché il ministro Giorgetti non verrà in Parlamento a spiegare per filo e per segno la posizione e il ruolo del governo. Oggi su questo tema abbiamo depositato in Senato due interrogazioni al Ministro dell'Economia e delle Finanze". Lo dice Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Pd. La prima interrogazione sollecita chiarimenti urgenti sulla vicenda MPS–Mediobanca, alla luce delle operazioni societarie e dei movimenti azionari oggetto di attenzione da parte della Procura di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mps: Misiani, 'governo venga in aula a chiarire, depositate due interrogazioni'

Scopri altri approfondimenti

Legge di Bilancio tra tagli e critiche. Venerdì 5 giugno alle 21 a Spazio Comune a Cremona sarà ospite il senatore del Pd Antonio Misiani per un confronto sul provvedimento presentato dal Governo. Noi lo ospitiamo stasera alle 19:30 a Punto e a capo per qu - facebook.com Vai su Facebook

Mps: Misiani, 'governo venga in aula a chiarire, depositate due interrogazioni' - Mediobanca evidenzia una situazione di una gravità senza precedenti. Riporta iltempo.it

Mps-Mediobanca, le opposizioni alzano il tiro sul governo: “Stop alle norme sui patti occulti” - Il Pd chiede di ritirare la disposizione che “allenta le regole sul concerto tra azionisti”. Si legge su repubblica.it

Inchiesta Mps, le opposizioni contro il governo: “Ruolo opaco, Giorgetti riferisca in aula” - MILANO – Le opposizioni chiamano in causa il governo sull’inchiesta sulla scalata di Mps a Mediobanca, che vede indagati per aggiotaggio l’imprenditore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, il ... Come scrive repubblica.it

“Due membri del governo sono indagati per concussione a Milano nel caso Mediobanca-Mps”. Ma la Procura: “Nessun fascicolo né esposto” - Grosse delusioni in vista per chi si aspettava che sarebbero stati i magistrati a chiudere, a stretto giro, il cerchio su Mediobanca- ilfattoquotidiano.it scrive

Mps e l’Ops su Mediobanca, l’affondo di Nagel: “Molte anomalie anche da parte del governo” - Milano, 14 luglio 2025 – “Questa operazione non è standard per molti elementi e anomalie, forse troppe”. Scrive quotidiano.net

Cos’è successo nel caso Mps-Mediobanca e che ruolo ha avuto il governo Meloni: le carte dell’inchiesta - La procura di Milano, che indaga su Francesco Gaetano Caltagirone, Luigi Lovaglio e Francesco Milleri, ha ricostruito le tappe della scalata che ha coinvolto ... fanpage.it scrive