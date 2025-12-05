Mps il cda rinnova la piena fiducia a Lovaglio
“Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell’Avv. Nicola Maione, ad esito di approfondita istruttoria, ha rinnovato all’unanimità piena fiducia all’Amministratore Delegato Dottor Luigi Lovaglio, confermando i requisiti di correttezza, ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del DM 1692020 e degli orientamenti BCE relativi agli esponenti bancari”. Così Mps in una nota. Mps: “Attività gruppi lavoro con Mediobanca prosegue a pieno regime”. “In merito al processo di aggregazione di Mps con Mediobanca, il Consiglio di Amministrazione” di Montepaschi “sottolinea che l’attività dei gruppi di lavoro, che coinvolgono le risorse professionali di entrambe le banche, prosegue a pieno regime, con l’obiettivo di realizzare in tempi brevi le sinergie industriali e di accelerare la crescita e la creazione di valore “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Il Mercatino di Abito si rinnova ad ogni edizione! Per la sua versione invernale abbiamo pensato ad una domenica piena di attività: - dalle 10 troverai tisane, panettoni e pandori offerti in emporio - al mattino consigli di stile gratuiti per i tuoi acquisti - per - facebook.com Vai su Facebook
In questa Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità la FISH rinnova la sua fiducia nell'azione concreta. Il 3 dicembre è la nostra occasione per verificare i progressi e impegnarci per la piena attuazione della Convenzione ONU. fishets.it/fish-e-tem Vai su X
Mps, il cda rinnova la piena fiducia a Lovaglio - "Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'Avv. Da lapresse.it
Mps: cda rinnova all'unanimita' piena fiducia all'a.d. Lovaglio (RCO) - "Prosegue a pieno regime lavoro su sinergie con Mediobanca" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scrive ilsole24ore.com
Mps, l'inchiesta non smonta gli equilibri della banca: il cda rinnova la piena fiducia a Lovaglio - Il consiglio di amministrazione di Mps, ad esito di approfondita istruttoria, ha rinnovato all'unanimità piena fiducia all'amministratore delegato Luigi Lovaglio, confermando i requisiti di ... Si legge su affaritaliani.it
MPS, IL CDA CONFERMA PIENA FIDUCIA ALL'AD LOVAGLIO - Siena, 5 dicembre 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena ha confermato all’unanimità la propria fiducia all’amministratore delegato Luigi Lovaglio. Da oksiena.it
Mps: cda all’unanimità rinnova piena fiducia a Lovaglio - (askanews) – Il cda di Mps, ad esito di approfondita istruttoria, ha rinnovato all’unanimità piena fiducia all’amministratore delegato Luigi Lovaglio, confermando i requisiti di corrett ... msn.com scrive
Mps, il cda rinnova all’unanimità la piena fiducia a Lovaglio - Il cda di Monte dei Paschi rinnova la fiducia all’amministratore delegato Luigi Lovaglio indagato nell’inchiesta della Procura di Milano sulla scalata a Mediobanca. Secondo ilsole24ore.com