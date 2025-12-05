Mps il cda rinnova la piena fiducia a Lovaglio

“Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell’Avv. Nicola Maione, ad esito di approfondita istruttoria, ha rinnovato all’unanimità piena fiducia all’Amministratore Delegato Dottor Luigi Lovaglio, confermando i requisiti di correttezza, ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del DM 1692020 e degli orientamenti BCE relativi agli esponenti bancari”. Così Mps in una nota. Mps: “Attività gruppi lavoro con Mediobanca prosegue a pieno regime”. “In merito al processo di aggregazione di Mps con Mediobanca, il Consiglio di Amministrazione” di Montepaschi “sottolinea che l’attività dei gruppi di lavoro, che coinvolgono le risorse professionali di entrambe le banche, prosegue a pieno regime, con l’obiettivo di realizzare in tempi brevi le sinergie industriali e di accelerare la crescita e la creazione di valore “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

