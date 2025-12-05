Mps il Cda blinda Lovaglio | Fiducia all’unanimità dopo l’inchiesta
(Adnkronos) – Si è svolto oggi il primo consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena dopo l'apertura dell'indagine della Procura di Milano che vede coinvolti l'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxoterra e della lussemburghese Delfin sarl Francesco Milleri e l'amministratore delegato di Mps Luigi Lovaglio.
