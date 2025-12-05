Mps il Cda blinda Lovaglio | Fiducia all’unanimità dopo l’inchiesta

Webmagazine24.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Si è svolto oggi il primo consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena dopo l’apertura dell’indagine della Procura di Milano che vede coinvolti l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di Luxottica e della lussemburghese Delfin sarl Francesco Milleri e l’amministratore delegato di Mps Luigi Lovaglio. Le ipotesi di reato contestate . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

mps cda blinda lovaglioMps, il Cda blinda Lovaglio: "Fiducia all'unanimità" dopo l’inchiesta - Si è svolto oggi il primo consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena dopo l’apertura dell’indagine della Procura di Milano che vede coinvolti l’imprenditore Francesco Gaetano Calt ... Riporta adnkronos.com

mps cda blinda lovaglioMps, l'inchiesta non smonta gli equilibri della banca: il cda rinnova la piena fiducia a Lovaglio - Il consiglio di amministrazione di Mps, ad esito di approfondita istruttoria, ha rinnovato all'unanimità piena fiducia all'amministratore delegato Luigi Lovaglio, confermando i requisiti di ... Si legge su affaritaliani.it

mps cda blinda lovaglioMps: cda rinnova all'unanimita' piena fiducia all'a.d. Lovaglio (RCO) - "Prosegue a pieno regime lavoro su sinergie con Mediobanca" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Riporta ilsole24ore.com

mps cda blinda lovaglioMps: cda all’unanimità rinnova piena fiducia a Lovaglio - (askanews) – Il cda di Mps, ad esito di approfondita istruttoria, ha rinnovato all’unanimità piena fiducia all’amministratore delegato Luigi Lovaglio, confermando i requisiti di corrett ... Come scrive msn.com

Mps, il cda rinnova all’unanimità la piena fiducia a Lovaglio - Il cda di Monte dei Paschi rinnova la fiducia all’amministratore delegato Luigi Lovaglio indagato nell’inchiesta della Procura di Milano sulla scalata a Mediobanca. Da ilsole24ore.com

Mps: Cda rinnova piena fiducia a Lovaglio - Il Consiglio di amministrazione di Banca monte dei paschi di Siena Spa, riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'avvocato ... Da agenzianova.com

Cerca Video su questo argomento: Mps Cda Blinda Lovaglio