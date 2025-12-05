Mps | cda all’unanimità rinnova piena fiducia a Lovaglio
Milano, 5 dic. (askanews) – Il cda di Mps, ad esito di approfondita istruttoria, ha rinnovato all’unanimità piena fiducia all’amministratore delegato Luigi Lovaglio, confermando i requisiti di correttezza, ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del DM 1692020 e degli orientamenti Bce relativi agli esponenti bancari. E’ quanto si legge in una nota dell’istituto senese. Lovaglio è indagato nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sulla scalata del Monte a Mediobanca. In merito al processo di aggregazione con Mediobanca, il cda sottolinea che “l’attività dei gruppi di lavoro, che coinvolgono le risorse professionali di entrambe le banche, prosegue a pieno regime, con l’obiettivo di realizzare in tempi brevi le sinergie industriali e di accelerare la crescita e la creazione di valore”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
