Moviola Lazio Milan l’episodio chiave del match di Coppa Italia

Moviola Lazio Milan, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 202526 L’episodio chiave della moviola del match Lazio Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 202526. Dirige la sfida l’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. LA MOVIOLA LIVE PRIMO TEMPO Dopo appena 103 secondi Pavlovic . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Lazio Milan, l’episodio chiave del match di Coppa Italia

News recenti che potrebbero piacerti

Caso Milan-Lazio, la moviola di Cesari: "Non c'è fallo di mano e nemmeno fallo di Marusic, revisione troppo lunga. Giusto il rosso ad Allegri" Vai su X

? ZAZZARONI: "DISASTRO ARBITRALE DI COLLU!" #Moviola #Zazzaroni #Collu #VAR #MilanLazio - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Italia, la MOVIOLA live di Lazio-Milan - L’incontro è in programma allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 4 ... Segnala msn.com

Moviola Lazio Milan LIVE, l’episodio chiave della sfida di Coppa Italia - Moviola Lazio Milan, l’episodio arbitrale chiave della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025/26 L’episodio chiave della moviola della sfida Lazio Milan, valida per gli ottavi di f ... Secondo lazionews24.com

Moviola Milan Lazio a Open VAR: l’audio tra Collu e Di Paolo e la bocciatura di Rocchi sull’episodio di Pavlovic - Moviola Milan Lazio, l’audio svela l’errore procedurale: il Var chiama il rigore, Collu fischia fallo in difesa ma Rocchi chiarisce che era solo calcio d’angolo L’appuntamento settimanale con Open VAR ... milannews24.com scrive

Milan-Lazio, moviola: arbitro in confusione, cosa è successo sul rigore negato al 95’ - La prova dell’arbitro sardo Giuseppe Collu a San Siro nell’anticipo serale di serie A Milan- Riporta sport.virgilio.it

Moviola Milan Lazio, finale infuocato: proteste sulla decisione di Collu di non assegnare il rigore dopo il VAR! Espulsi Allegri e un collaboratore biancoceleste - Moviola Milan Lazio, finale infuocato: proteste sulla decisione di Collu sul possibile fallo di mano di Pavlovic! Lo riporta calcionews24.com

Milan Lazio, Rocchi ammette gli errori! Sentite cosa ha detto riguardante la moviola del match - Moviola Milan Lazio: Rocchi interviene a Open VAR e chiarisce il contatto in area rossonera, sottolineando una gestione affrettata dell’azione La moviola di Milan Lazio continua a far discutere e, com ... Come scrive calcionews24.com