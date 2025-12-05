Movida violenta a Telese Terme | scattano 11 Dacur
Telese Terme: 11 giovani allontanati dalle strade della movida dopo una violenta rissa. Nello scorso mese di aprile si erano resi protagonisti di una efferata rissa nei pressi di un bar di Telese Terme, durante la quale due baristi avevano avuto la peggio per le lesioni subite. Ora per 11 giovani della valle telesina, tra cui un minorenne, scatta il Divieto di accesso alle aree urbane. Per due anni non potranno frequentare, nelle ore serali, le strade in cui si svolge la movida nella città termale. Al provvedimento si è giunti grazie al lavoro svolto congiuntamente dalle Stazioni Carabinieri di Telese Terme e Cerreto Sannita che, attraverso un minuzioso lavoro di escussione delle persone informate sui fatti, alcune delle quali reticenti, nonché di visione di filmati di video-sorveglianza comunale, hanno identificato tutti i protagonisti dell’azione violenta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
