Motorola Edge 70 diventa iconico | arriva l’edizione Pantone 2026 con cristalli Swarovski

Tuttoandroid.net | 5 dic 2025

Motorola lancia Edge 70 in edizione speciale Cloud Dancer con cristalli Swarovski e Pantone dell'anno 2026. In Italia da gennaio 2026. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

motorola edge 70 diventa iconico arriva l8217edizione pantone 2026 con cristalli swarovski

Motorola Edge 70 diventa iconico: arriva l'edizione Pantone 2026 con cristalli Swarovski

