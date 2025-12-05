Motocross Il cingolano Mancini ha firmato per Ducati | Sono orgoglioso

Simone Mancini (foto) disputerà con la Ducati l’Europeo di motocross 2026 Emx 250. Il 18enne cingolano, in organico al Team Bedding Racing e tesserato col Moto club "Armando Fagioli", ha firmato per la casa di Borgo Panigale. "Soddisfatto e orgoglioso": questa la sintesi dello stato d’animo espressa da Mancini che, ora residente a Cerveteri (la famiglia vive a Cingoli nella frazione Santo Stefano) si sta allenando col team sulle piste vicine a Roma, per iniziare da gennaio la stagione in Sardegna. Vice campione mondiale junior 125 cc. nel 2024 con la Fantic, quattro volte tricolore nella categoria, quasi una decina di titoli regionali, Mancini dopo una stagione controversa con la Fantic può e vuole riscattare le sfortunate vicende che gli hanno impedito di ottenere un riscontro dai suoi impegni disputati a livello internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

