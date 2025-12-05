Motivi sorprendenti per cui la bocca è secca durante la notte
Svegliarsi con la bocca secca può sembrare un fastidio minore, ma potrebbe essere un segnale che la bocca sta inviando per attirare la vostra attenzione, indicando che c’è qualcosa di più grave. La secchezza delle fauci notturna, nota in medicina come xerostomia, può sembrare un fastidio minore, ma secondo la Cleveland Clinic può avere gravi conseguenze se non viene trattata, rendendovi “più vulnerabili alla carie, alle malattie gengivali e ad altri problemi dentali”. Che cos’è la bocca secca?. La bocca secca si verifica quando le ghiandole salivari non producono abbastanza saliva per mantenere la bocca umida. 🔗 Leggi su Newsner.it
