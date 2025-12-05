Mostre Funiciello Eni | Oltreplastica offre sguardo su futuro del materiale in relazione a design
Milano, 5 dic. (Adnkronos) - “La mostra ‘Oltreplastica' racconta sia il passato glorioso della relazione tra il disegno e la produzione industriale e la plastica sia le possibilità future aperte dalle bioplastiche, nel contesto della transizione ambientale, al servizio della produzione di largo consumo”. È quanto affermato da Antonio Funiciello, responsabile Identity Management di Eni, all'inaugurazione della mostra Oltreplastica, curata da Frida Doveil e realizzata da ADI Design Museum con il supporto di Eni, main partner del museo, con la presenza in mostra di Versalis con Novamont e Finproject. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Primo. . Percorso contro la violenza di genere a Pesaro: due mostre e un incontro pubblico per il 25 novembre. ? Le conseguenze. Lo sguardo di chi resta porta in città le testimonianze dei familiari delle vittime di femminicidio, in una mostra fotografica di Stef - facebook.com Vai su Facebook
Mostre, Funiciello (Eni): "Oltreplastica offre sguardo su futuro del materiale in relazione a design" - “La mostra ‘Oltreplastica' racconta sia il passato glorioso della relazione tra il disegno e la produzione industriale e ... Riporta iltempo.it
Arriva Oltreplastica, la mostra su mutamento plastica contemporanea - (Adnkronos) – Oltreplastica è una mostra sul mutamento in atto nella plastica contemporanea e sul ruolo che il design svolge nel ripensare la materia, il progetto, la responsabilità. Come scrive msn.com
Eni: la storia del brand in mostra all'ADI Design Museum di Milano - Funiciello (Eni): "Il brand ha accompagnato l’azienda dalla nascita fino ad oggi cercando di assecondare, e guidare, tutti i principali processi di cambiamento“ In occasione della Biennale della ... Segnala affaritaliani.it