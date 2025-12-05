Mostre Funiciello Eni | Oltreplastica offre sguardo su futuro del materiale in relazione a design

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - “La mostra ‘Oltreplastica' racconta sia il passato glorioso della relazione tra il disegno e la produzione industriale e la plastica sia le possibilità future aperte dalle bioplastiche, nel contesto della transizione ambientale, al servizio della produzione di largo consumo”. È quanto affermato da Antonio Funiciello, responsabile Identity Management di Eni, all'inaugurazione della mostra Oltreplastica, curata da Frida Doveil e realizzata da ADI Design Museum con il supporto di Eni, main partner del museo, con la presenza in mostra di Versalis con Novamont e Finproject. 🔗 Leggi su Iltempo.it

