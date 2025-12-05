Mosca | Non c' è dialogo con l' Ue i negoziati avanti con gli Usa Documento della Casa Bianca | no alla Nato in perpetua espansione

Le notizie di venerdì 5 dicembre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Trump: portiamo pace ovunque, arriverà anche tra Mosca e Kiev. Rimosse le sanzioni Usa a Lukoil. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mosca: «Non c'è dialogo con l'Ue, i negoziati avanti con gli Usa». Documento della Casa Bianca: no alla Nato in perpetua espansione

Dialogo costruttivo tra Usa e Russia sul conflitto in Ucraina, ma il compromesso sul territorio resta lontano. Mosca accusa l’Ue di ostacolare i negoziati - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky: "Bene colloqui di Miami, dialogo sia costruttivo" Vai su X

Meloni, Occidente capace di dialogo, ora vediamo Mosca - Giorgia Meloni "si è detta molto soddisfatta dall'unità di intenti e dalla capacità di dialogo che l'Occidente sta dimostrando di fronte a una sfida fondamentale per la sicurezza e la difesa del ... ansa.it scrive

Mosca, 'nessun piano ricevuto da Usa, ma aperti a dialogo' - La Russia "non ha ricevuto" finora alcun piano o proposta di pace dagli Usa, ma è "aperta al dialogo" Lo ha ribadito la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Da notizie.tiscali.it

Mosca: dialogo per pace ancora difficile - Un dialogo per cercare una soluzione in Ucraina è "ancora piuttosto difficile": lo ha detto il portavoce del Cremlino intervistato dall'agenzia di stampa russa Tass al Forum economico orientale a ... Da rainews.it