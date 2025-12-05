Morto sul lavoro in un cantiere del Varesotto | patteggiano il titolare il responsabile sicurezza e due colleghi

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I colleghi dopo l'incidente avrebbero trasportato l’uomo a casa, cambiato i vestiti e chiamato i soccorsi per simulare una caduta accidentale in casa. L'uomo, senza cure mediche tempestive, è morto pochi mesi dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

