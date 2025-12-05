Morto sotterrato da terra e detriti indagato il responsabile del cantiere

L'ennesimo infortunio mortale sul lavoro avvenuto mercoledì 3 dicembre in via Levi a Ponte San Nicolò ha riaperto il dibattito sulla sicurezza nei cantieri e più in generale su tutti i luoghi di lavoro. Per capire cosa abbia provocato il decesso di Nicola Pagan, 58 anni di Piove di Sacco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it