Morto Sandro Giacobbe voce indimenticabile degli anni ’70 e ’80

Si è spento oggi, 5 dicembre, all’età di 75 anni il cantautore Sandro Giacobbe, malato da oltre dieci anni di tumore. La notizia è stata confermata da una fonte vicina alla famiglia. Nato nel 1949, lascia la moglie e i due figli, Andrea e Alessandro, e una carriera musicale che ha segnato profondamente la scena italiana degli anni Settanta e Ottanta. Originario della Liguria, aveva vissuto per decenni a Moneglia, per poi trasferirsi recentemente a San Salvatore di Cogorno, nel Levante genovese. Appassionato di sport, aveva militato nella squadra di calcio locale e successivamente era entrato nella Nazionale Cantanti, di cui aveva ricoperto anche il ruolo di allenatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto Sandro Giacobbe, voce indimenticabile degli anni ’70 e ’80

