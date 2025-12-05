Morto Sandro Giacobbe il cantautore aveva 75 anni

Avrebbe compiuto 76 anni tra pochi giorni Sandro Giacobbe, cantautore nato a Genova il 14 dicembre 1949, mancato oggi nella sua casa di Cogorno, nel levante genovese. Era malato da tempo.Giacobbe, attivo sulla scena musicale dagli anni ‘70, è famoso per successi come “Signora mia” (inserito anche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

