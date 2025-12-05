Morto Sandro Giacobbe conquistò il successo con ‘Signora mia’

(Adnkronos) – Sandro Giacobbe, cantautore e autore di indimenticabili successi, è morto oggi all'età 75 anni nella sua casa di Cogorno (Genova) per le complicazioni di un tumore che lo affliggeva da un decennio. E' stato autore di 'Signora mia', brano utilizzato come colonna sonora del film 'Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto'.

