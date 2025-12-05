Morto l’archistar Frank Gehry suo il Guggenheim di Bilbao

Toronto, 5 dicembre 2025 – Lutto nel mondo dell’architettura: è morto a 96 anni Frank Gehry, uno degli archistar più famosi del mondo. Più che un architetto: Gehry è stato per decenni un simbolo e un’ispirazione per moltissimi giovani che avevano l’obiettivo di entrare in quell’universo professionale. Anche perché ha progettato alcuni degli edifici più riconoscibili al mondo, molti dei quali sono considerati capolavori. Un esempio su tutti è il museo Guggenheim di Bilbao. Ma non solo. Portano la sua firma anche la Loyola Law School di Los Angeles, l’attuale Disney Village di Disneyland Paris, l’attuale Anaheim Ice di Anaheim in California, il Der Neue Zollhof a Düsseldorf in Germania, la Gehry Tower ad Hannover in Germania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto l’archistar Frank Gehry, suo il Guggenheim di Bilbao

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A luglio una 14enne, Viktoria Nikolova, viene trovata morta all'ex Reggiani, area in stato di abbandono e senza controllo. Adesso c'è l'intervento di riqualificazione firmato dall’archistar giapponese Tadao Ando. Non una parola di richiamo a quella tragedia sull - facebook.com Vai su Facebook

Morto l’archistar Frank Gehry, suo il Guggenheim di Bilbao - Toronto, 5 dicembre 2025 – Lutto nel mondo dell’architettura: è morto a 96 anni Frank Gehry, uno degli archistar più famosi del mondo. Riporta quotidiano.net

Nyt, è morto l'archistar Frank Gehry, aveva 96 anni - Ha progettato alcuni degli edifici più riconoscibili al mondo, molti dei quali sono considerati capolavori. Secondo altoadige.it

Frank Gehry, titano dell'architettura, è morto all'età di 96 anni - Ha progettato alcuni degli edifici più riconoscibili al mondo, molti dei quali sono considerati capolavori. Riporta huffingtonpost.it