Morto Cary-Hiroyuki Tagawa star di ‘Mortal Combat’ e icona del cinema d’azione

Roma, 5 dicembre 2025 – Il suo nome è celebre ma il suo volto lo è ancora di più perché è stato un simbolo del cinema d’azione e delle arti marziali per quasi mezzo secolo. Cary-Hiroyuki Tagawa è morto a 75 anni a Santa Barbara per complicazioni successive a un ictus. La notizia è stata confermata dalla sua portavoce, specificando che l’attore era circondato dai figli. La sua scomparsa chiude una carriera quarantennale, con oltre 150 ruoli tra grande schermo, tv e videogiochi. L’uomo che diede un’anima a Shang Tsung. Il pubblico globale lo ricorda soprattutto come Shang Tsung, il malefico stregone di ‘ Mortal Kombat’, ruolo interpretato per la prima volta nel 1995. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto Cary-Hiroyuki Tagawa, star di ‘Mortal Combat’ e icona del cinema d’azione

