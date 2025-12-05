Morto cary-hiroiyuki tagawa attore di mortal kombat all’età di 75 anni

La scomparsa di Cary-Hiroyuki Tagawa: una carriera dedicata al cinema e ai videogiochi. Il mondo dello spettacolo piange la perdita di Cary-Hiroyuki Tagawa, attore di grande calibro noto soprattutto per i suoi ruoli in produzioni cinematografiche e nelle adattamenti videoludici. La sua scomparsa, avvenuta a 75 anni, segna la fine di una carriera contraddistinta da interpretazioni iconiche e da un forte legame con la cultura pop e i giochi elettronici. Le cause della morte e le circostanze. Secondo quanto riportato da Deadline, Tagawa è deceduto a causa di complicanze legate a un intervento per un ictus, avvenuto giovedì 4 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

