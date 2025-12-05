Morto a 75 anni il cantante Sandro Giacobbe

È morto a 75 anni il cantante Sandro Giacobbe. A confermarlo è stata una fonte vicina alla famiglia. L’artista si è spento nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese, dopo aver affrontato dieci anni di cure a causa di un tumore. Giacobbe è stato un cantautore di alto livello e a lui si devono due brani celebri della musica italiana: Signora mia e Gli occhi di tua madre. Tra gli anni ’70 e ’80 ha solcato le classifiche nazionali e straniere. L’ultima apparizione pubblica risale a diversi mesi fa, quand’è stato ospite di Domenica In. Lì ha raccontato la malattia: I medici mi hanno assolutamente prescritto di non stare più in piedi, di non forzare sul bacino, sul femore, perché c’è un rischio di rottura se dovessi stare in piedi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morto a 75 anni il cantante Sandro Giacobbe

