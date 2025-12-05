Morti in fabbrica e nei cantieri Da Davide Martis a Mamadou Un acero per tutte le vittime

Da Davide Martis, il 34enne di Agrate stritolato da un macchinario alla Sampla Belting nel 2008, a Mamadou Tourè, il padre di famiglia di Lesmo ucciso dal tornio alla Gusmar, a Monza, all’inizio di settembre. La città di Agrate dedica un albero alle vittime del lavoro: sabato alle 11 al Parco Aldo Moro, la cerimonia, con una targa e un acero. "Ricorderanno per sempre tutti i caduti – dice il sindaco Simone Sironi –. Un piccolo gesto, ma nella battaglia per la sicurezza contano anche i simboli". A varare l’iniziativa a marzo era stato il Consiglio comunale, diviso su tutto, ma non su questo tema sempre più urgente: maggioranza e opposizione per una volta hanno votato all’unanimità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

